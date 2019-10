België krijgt met Sophie Wilmès eerste vrouwelijke (interim-)premier

De Waalse liberaal Sophie Wilmès volgt Charles Michel op als demissionair minister-president van België en wordt zo de eerste vrouwelijke premier van het land. Michel wordt per 1 december voorzitter van de Europese Raad en heeft gezegd dat hij uiterlijk begin november wil stoppen met zijn werkzaamheden.

De regering in België is demissionair sinds december, toen Michel het ontslag van zijn kabinet aanbod na een crisis over het Marrakesh-pact. Sinds de verkiezingen in mei is het nog niet gelukt om een nieuwe regering te vormen. De demissionaire regering heeft slechts 38 van de 150 Kamerzetels.

Wilmès (44) is van de Waalse partij Mouvement Réformateur. Ze was in het huidige kabinet minister van Begroting en Ambtenarenzaken.