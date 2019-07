Cora van Nieuwenhuizen wil eerste vrouwelijke premier worden

Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet zichzelf als kandidaat voor de opvolging van Mark Rutte. De 56-jarige VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat wil graag de eerste vrouwelijke premier worden.

"Dat zou zeker mooi zijn", antwoordt ze in een gesprek met Elsevier Weekblad op de vraag of ze die ambitie heeft. Als ze geen minister-president kan worden, ziet ze een positie als eerste vrouwelijke minister van Financiën ook zitten.

Zwijgende meerderheid

In Elsevier kenschetst ze zichzelf als iemand die het opneemt voor "de zwijgende meerderheid". Daarom keert ze zich bijvoorbeeld tegen milieuactivisten en tegen rekeningrijden.

Volgens haar creëren activisten een volstrekt verkeerd beeld. Zo ergert ze zich aan het begrip 'vliegschaamte'. "Uit onderzoek blijkt dat maar heel weinig mensen daaronder gebukt gaan. De meesten weten niet eens wat dat is. Ze werken het hele jaar hard. Mogen ze dan alsjeblieft een keer naar Antalya." Als ze op bezoek is in het land "spreekt niemand me aan op de milieueffecten van de luchtvaart, hoor".

Rekeningrijden

Tegen haar zin besloot het kabinet dat er een onderzoek naar rekeningrijden komt. In Elsevier zegt ze dat dat onderzoek van haar niet had gehoeven en dat ze zich in elk geval blijft verzetten tegen een spitsheffing. "Ik vind niet dat je mensen moet beboeten als ze geen andere keus hebben dan in de spits naar het werk gaan. Het allerbelangrijkste is dat autorijden voor iedereen betaalbaar is en blijft, dus ook voor de mensen die zich geen elektrische auto kunnen veroorloven."

Van Nieuwenhuizen werd in 2017 de enige vrouwelijke VVD-minister in het derde kabinet-Rutte. Daarvoor was ze lid van de Tweede Kamer (van 2010 tot 2014) en van het Europees Parlement (van 2014 tot 2017). Ze begon haar carrière als lokaal politicus in haar woonplaats Oisterwijk, waar ze zich aansloot bij de VVD om haar kennissenkring uit te breiden.