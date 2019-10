Drie verdachten koeltruck Engeland op borgtocht vrij

Drie van de vijf mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van 39 migranten in een koeltruck in Engeland zijn op borgtocht vrijgelaten. Het gaat om een 46-jarige man uit Noord-Ierland die vrijdag op Stansted Airport werd opgepakt, en een man en een vrouw (allebei 38) uit Engeland.

De Noord-Ierse chauffeur (25) van de wagen wordt morgen voorgeleid voor de rechtbank. Hem worden 39 aanklachten van doodslag ten laste gelegd. Ook wordt hij aangeklaagd voor mensenhandel en witwassen. Een vijfde verdachte die gisteren in Dublin werd opgepakt, een Noord-Ierse man van in de twintig, zit nog vast.

De Britse politie houdt er rekening mee dat een groot deel van de 39 slachtoffers uit Vietnam komt. Dat claimt een priester uit een afgelegen regio in het land. Een andere priester zegt tegen Sky News dat de koeltruck onderdeel was van een konvooi met nog twee andere wagens. In totaal zouden meer dan honderd migranten uit Vietnam naar Engeland zijn gebracht, maar dat is niet bevestigd.

Intussen maken Vietnamese families zich zorgen of hun kinderen zijn omgekomen: