Nederlandse uitvinder plasticvanger wil nu ook rivieren schoonmaken

De Nederlander Boyan Slat en zijn organisatie The Ocean Cleanup hebben een nieuwe stap gezet om het wereldwijde plasticprobleem op te lossen. In Rotterdam werd vanavond The Interceptor onthuld, een vaartuig dat met een transportband het plastic moet gaan oppikken.

Om de oceanen van plastic te bevrijden, moeten we het probleem bij de bron aanpakken, zegt Slat. En dat zijn dus de rivieren. Aan The Interceptor wordt sinds 2015 gewerkt. The Ocean Cleanup zegt dat de machine zeker 50.000 kilogram afval per dag kan verwijderen.

Er zijn al twee Interceptors actief: in de Indonesische hoofdstad Jakarta en in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. De bedoeling is dat er op korte termijn machines in Vietnam, de Dominicaanse Republiek, Thailand en in de Amerikaanse staat Californië bij komen.

Begin deze maand zei de organisatie dat het nieuwste type van de plasticvanger in de Stille Oceaan werkt. Tussen Hawaï en Californië werd het eerste afval uit het water gevist. Dat mislukte nog met oudere versies van het prototype. Het doel is om de Great Pacific Garbage Patch, de enorme plastic soep die daar drijft, te halveren.

NOS op 3 maakte eerder deze video over Boyan Slat, de initiator van The Ocean Cleanup: