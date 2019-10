Kamer wil snel uitleg kabinet om Iran en Taghi

Tweede Kamerleden maken zich grote zorgen over de mogelijke betrokkenheid van Iran bij het schuilhouden van de voortvluchtige moordverdachte Ridouan Taghi. De Telegraaf berichtte daar vandaag over. Kamerleden willen zo snel mogelijk van minister Blok weten welke stappen het kabinet onderneemt.

SP-Kamerlid Karabulut noemt de situatie "heel ernstig". VVD-Kamerlid Koopmans: "Als dit waar is, dan is dat volledig onaanvaardbaar."

De Telegraaf meldde dat justitie vermoedt dat Taghi hulp krijgt van de Iraanse geheime dienst. Hij zou met een boot heen en weer gaan tussen Iran en Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook zou hij geholpen worden met schuiladressen. Dat zou in ruil zijn voor zijn eerdere hulp bij twee moorden in Nederland.

Opheldering

Vrijwel de gehele Tweede Kamer heeft vragen voor minister Blok van Buitenlandse Zaken. "Iran heeft al een reputatie inzake geweld in Nederland", zegt VVD'er Koopmans. "Er zijn zware verdenkingen dat het land achter twee recente moorden in ons land zit. Minister Blok moet op hoog niveau om opheldering vragen bij Iran en de Emiraten."

CDA-Kamerlid Van Helvert: "Als het waar is dat Iran Taghi beschermt, dan is dit een bewijs dat Iran werkelijk niets goed voor heeft met Nederland." Van Helvert vindt dat dit de kans is voor Iran om "met de mond beleden goede bedoelingen" te tonen met daden en Taghi aan Nederland over te dragen voor berechting. Ook de SP pleit voor uitlevering.

Schandalig

GroenLinks wil dat er een missie naar Teheran komt, in eerste instantie ambtelijk, later mogelijk door Blok of minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zelf. "Zo kan de basis worden gelegd voor een gezamenlijke aanpak, voor arrestatie en voor uitlevering, ook al hebben we geen verdrag", zegt Kamerlid Van Ojik. Als Iran niet wil meewerken, dan valt er niet aan verdere economische strafmaatregelen te ontkomen, vindt Van Ojik.

Ook volgens D66-Kamerlid Sjoerdsma moet het die kant op. "Iran zit ook achter een liquidatie op een kilometer afstand van ons parlement in Den Haag. Een van de brutaalste schendingen van onze soevereiniteit van de afgelopen jaren. Maar Iran werkt op geen enkele wijze mee aan het strafrechtelijk onderzoek. Schandalig."