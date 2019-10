Microsoft troeft Amazon af bij miljardenaanbesteding Pentagon

Dat de opdracht naar Microsoft gaat, is een klap in het gezicht van Amazon. Het bedrijf heeft zo'n 48 procent van de cloud-markt in handen. Microsoft volgt op grote afstand, met slechts 16 procent. Amazon zegt in een verklaring verrast te zijn door de beslissing.

President Trump en Amazon-baas Jeff Bezos liggen elkaar overigens niet goed. De Amazon-topman is ook de eigenaar van The Washington Post, een krant die vaak kritisch is op de president. Trump noemde de krant herhaaldelijk "The Amazon Washington Post" en beschuldigde de redactie ervan lobbyisten van Amazon te zijn.

Het ministerie van Defensie zegt in een verklaring dat de aanbesteding eerlijk is verlopen en dat alle richtlijnen zijn gevolgd.