Google trekt zich terug uit miljarden-aanbesteding Pentagon

Google trekt zich terug uit een grote aanbesteding van het Amerikaanse leger. De nieuwe ethische richtlijnen voor kunstmatige intelligentie (AI) van het bedrijf komen niet overeen met het project, schrijft moederbedrijf Alphabet.

Met de Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI)-deal is 10 miljard dollar gemoeid. Het Pentagon zoekt een bedrijf dat clouds maakt en beheert om enorme hoeveelheden data in op te slaan. Het project krijgt een looptijd tot tien jaar.

Doden

In mei ontstond onrust onder medewerkers vanwege project Maven, waarbij door drones gemaakte videobeelden worden geanalyseerd. De data die dat oplevert, worden gebruikt om bijvoorbeeld te bepalen wie er moeten worden gedood bij missies. Google stopt volgens Amerikaanse media eind volgend jaar met dit project.

Letsel

Op de interne onrust reageerde Google begin juni door nieuwe ethische richtlijnen op te stellen. Het bedrijf ontwerpt geen AI om toe te passen in wapens of andere technologie├źn die "letsel aan mensen veroorzaken of direct faciliteren".

Techreuzen Amazon en Microsoft zijn nog wel in de running voor de aanbesteding van JEDI.