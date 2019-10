Het leek jaren zo goed te gaan in Latijns-Amerika, waar komt die onrust vandaan?

In Chili is het al de hele week onrustig. Burgers gaan de straat op om te demonstreren tegen de hoge kosten van het levensonderhoud en sociale ongelijkheid. President Piñera riep de noodtoestand uit en stelde in meerdere delen van het land een avondklok in. Tevergeefs, want de protesten gaan onverminderd door.

Chili is niet het enige land in Latijns-Amerika waar het onrustig is. Ook in Bolivia, Ecuador, Peru en Haïti vulden boze burgers deze maand de straten. De regio is in de greep van een protestgolf. "Het is opvallend, omdat het zo onverwachts is", zegt hoogleraar Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit van Amsterdam Michiel Baud. "In landen zoals Chili en Ecuador heerste de laatste jaren een grote rust en ineens slaat de vlam in de pan."

Bekijk hier waar het onrustig is en waarom: