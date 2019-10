'Brexit aan Zee' volgt Brits voorbeeld: tóch uitstel

De plannen voor het brexit-evenement op het strand bij Wijk aan Zee zijn opnieuw bijgesteld. "Het idee om in 2,5 maand een ludiek, groot evenement op het strand te organiseren, bleek toch iets te ambitieus", zegt initiatiefnemer Ron Toekook. "In zo'n korte periode was het niet mogelijk om de financiering helemaal rond te krijgen."

Toen de afgelopen zomer duidelijk werd dat de Britse premier Johnson op 31 oktober de EU hoe dan ook wilde verlaten, bedacht Toekook dat het leuk zou zijn om de Britten op die dag vanaf het Noordzeestrand uit te zwaaien. Hij kreeg zo veel aanmeldingen dat besloten werd om er een groot commercieel project van te maken.

Omdat er waarschijnlijk meer tijd nodig is om de brexit door het Britse parlement te krijgen, werd deze week al besloten om het evenement te rebranden, van een uitzwaai- naar een toezwaai-feest. Toekook zei daarna dat zijn feest toch gewoon doorging.

Gebrek aan sponsors

Nu is gebleken dat de sponsorpotjes van bedrijven aan het eind van het jaar leeg zijn, zegt Toekook. "Zonder sponsors red je het niet. We mogen maximaal tienduizend mensen toelaten en dan heb je bij zo'n evenement geld van sponsors echt nodig. Alleen al voor beveiliging moet door voorwaarden die de gemeente stelt een ton worden neergelegd."

Het evenement is uitgesteld tot begin volgend jaar. Iedereen die al een kaartje heeft, krijgt zijn geld terug, beloven de organisatoren. De prijs van een kaartje was 19,73 euro, een verwijzing naar het jaartal dat de Britten tot de EU toetraden.

In augustus, toen Toekook zijn plan bekendmaakte, zochten we hem op. Zijn plan haalde toen ook de Britse pers: