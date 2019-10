Brexit aan Zee gooit roer om: van afscheid nemen naar liefs toezwaaien

Met Hollandse kaas, Franse wijn, Belgisch bier, Ierse whiskey en Duitse worsten vanaf het strand van Wijk aan Zee naar het Verenigd Koninkrijk kijken "wanneer het wakker wordt als gesloten inrichting". Zo wordt het afscheidsfeestje Brexit aan Zee op Facebook aangeprezen. Maar nu zit het afscheidsfeestje op 31 oktober zeer waarschijnlijk zonder afscheid.

Het plan voor een afscheidsfeestje ontstond deze zomer. Afscheid nemen van een vriend, was het idee: samen eten, muziek luisteren en uiteindelijk naar de westkust van het Verenigd Koninkrijk zwaaien om daar gedag tegen te zeggen.

Op Facebook werd enthousiast gereageerd. De organisatie ging het serieus aanpakken. Er werd een vergunning geregeld en de kaartverkoop - 19,73 per kaartje - begon. De datum voor het evenement lag voor de hand: 31 oktober, de brexit-deadline.

Telefoon staat roodgloeiend

Maar sinds gisteravond duidelijk is geworden dat het brexit-proces in het Verenigd Koninkrijk is gepauzeerd en de kans op het halen van de deadline zeer onwaarschijnlijk is, staat de telefoon roodgloeiend, zegt initiatiefnemer Ron Toekook. "Leveranciers bellen om te vragen of het wel doorgaat."

Toekook stelt de leveranciers gerust: het feest gaat hoe dan ook door, brexit of geen (uitstel van) brexit. Dat is vooraf ook al aangekondigd. "We hebben altijd gezegd dat het niet alleen om die datum gaat. Het gaat om de zorgen over de Britten. De brexit is nu niet verdwenen, het wordt nu waarschijnlijk alleen maar uitgesteld. Dus de zorgen over de brexit zijn ook niet verdwenen."

Het thema wordt wel wat anders, zegt Toekook: "We gaan het evenement vandaag rebranden: van afscheid nemen naar liefs toezwaaien."

In augustus spraken we ook met de organisatie van het evenement. Op het strand vertelden ze over hun plannen: