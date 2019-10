Bericht mogelijk vanuit koelwagen: 'Ik sterf omdat ik niet kan ademen'

Familieleden van een vermiste Vietnamese vrouw slaan alarm, omdat ze bang zijn dat hun dochter en zusje in de koelwagen in het Verenigd Koninkrijk zat en dus is overleden.

De broer van de 26-jarige Pham Thi Tra My heeft tegen omroep BBC gezegd dat zijn zusje sinds 23 oktober wordt vermist. Ze was toen onderweg vanuit Vietnam naar het Verenigd Koninkrijk. "We maken ons zorgen dat ze in die koelwagen zat."

Tra My had op de avond van het drama nog een bericht aan haar ouders gestuurd. Volgens de Vietnamese mensenrechtenorganisatie Human Rights Space met de tekst: "Het spijt me, mam. Mijn reis naar het buitenland slaagt niet. Mam, ik hou zoveel van je! Ik sterf omdat ik niet kan ademen..."