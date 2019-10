Zoetermeer wordt weer Halloweenstad, maar uit christelijke hoek klinkt kritiek

Ook stoorde Hut zich eraan dat ouders jonge kinderen meenamen naar de Halloweenoptocht. "Die zagen hun ouders ineens gruwelijk uitgedost, een voedingsbodem voor nachtmerries en angsten. Bij jonge kinderen lopen fantasie en werkelijkheid door elkaar."

Witte kleren

Maar de bezwaren van CU/SGP vonden in de Zoetermeerse gemeenteraad vorig jaar niet veel gehoor. Daarom komt Hut nu zelf in actie. Hij wil vanavond in witte kleding meelopen in de Halloweenoptocht en met andere deelnemers in gesprek gaan over de duistere kanten van Halloween. "Die witte kleren staan voor de lichte en verlossende kant, de vrolijkheid."

Hut heeft andere mensen opgeroepen om ook in het wit gekleed te komen, maar of dat ook gebeurt weet hij niet. Wel weet hij zeker dat zijn bezwaren breder leven in de christelijke gemeenschap. "En ook buiten het christelijke leven in Zoetermeer heeft het iets losgemaakt. Sommige mensen die er vorig jaar bij waren, zeggen tegen me: ik ben niet gelovig, maar vond het vorig jaar te ver gaan."

'Clowns zijn ook eng'

De jonge Zoetermeerse ondernemer Jurre van den Hoogenband, die de officiële afterparty van de Halloweenoptocht organiseert, deelt die mening in ieder geval niet. "Ik heb begrip voor andere standpunten, maar wel tot op zekere hoogte. Je moet niet vier deuren verder gaan denken. Geesten oproepen, kom op! Het is gewoon een act."

Van den Hoogenband is zelf hervormd christelijk, maar ziet Halloween niet als iets duisters. "Wij denken echt niet na over de verheerlijking van de dood, of geesten oproepen. We zien Halloween als themafeest waar je je zo eng mogelijk verkleedt."