In Hollywood worden termen als diversiteit en inclusiviteit steeds vaker ontdekt als verdienmodel. Bij de promotie van de Hollywoodfilm Crazy Rich Asians werd bijvoorbeeld veelvuldig benadrukt dat het de eerste film in 25 jaar was met een volledig Aziatische cast. En binnenkort komt Marvel met de Aziatische superheldenfilm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Of dat verdienmodel ook in Nederland aan de orde is? De 37-jarige Hui-Hui Pan denkt dat het wel een rol speelt. "Diversiteit staat tegenwoordig hoog op de agenda van bedrijven en instellingen en er is veel behoefte aan andere verhalen."

Deze zomer stopte Pan met haar baan als directeur van filmfestival CinemAsia om de organisatie Pan Asian Collective op te richten. Ze hoopt de komende jaren Oost-Aziatische Nederlanders zichtbaarder te maken door ze te koppelen aan bedrijven, instellingen en media.

Ook zij stoort zich aan het huidige beeld van Aziatische Nederlanders. Pan: "Als je niet zegt dat bepaalde grapjes niet kunnen, blijven ze bestaan. Hopelijk is mijn generatie de laatste die hankie pankie Shanghai hoort."