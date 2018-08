'Eindelijk een keer geen aseksuele kungfu-krijger op het witte doek'

Ook de Nederlands-Vietnamese Thi Tran gaat een kaartje kopen voor Crazy Rich Asians. Of hij het belangrijk vindt een film met een volledig Aziatische cast te zien? "Dat maakt me eigenlijk niet veel uit." Thi vindt dat het de laatste jaren juist steeds beter gaat. "Neem Glenn in The Walking Dead of Zach Dempsey in 13 Reasons Why. Dat zijn beiden stoere gasten."

Ook Kartosen-Wong ziet lichtpuntjes. Zo klinkt de kritiek op whitewashing - waarbij een witte acteur of actrice een origineel niet-witte rol speelt - steeds luider. "Vorig jaar was de Brit Ed Skrein bijvoorbeeld de eerste acteur die zich na aanhoudende kritiek terugtrok uit een Hollywood-film. Hij zou in Hellboy majoor Ben Daimio spelen, een figuur van Japans-Amerikaanse afkomst."

Kartosen-Wong gaat de film vanavond al bekijken. "Hopelijk ontdekken Hollywoodproducenten door Crazy Rich Asians dat een film met een net iets andere cast ook succesvol kan zijn."