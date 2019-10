Vechtsporter McGregor in januari terug in de kooi

Vechtsporter Conor McGregor heeft zijn terugkeer in de kooi aangekondigd, ruim een half jaar nadat hij had gezegd te zullen stoppen. Op 18 januari 2020 zal de kooivechter tijdens een UFC-gevecht in Las Vegas zijn rentree maken.

McGregor zei dat tijdens een persconferentie in Moskou. "Dit is mijn comeback. Ik ben in goede conditie." Hij liet zich niet uit over wie zijn tegenstander is.

Pensioen

Eerder dit jaar stopte de Ier en kondigde hij zijn pensioen aan. Datzelfde deed hij in 2016, toen hij een conflict had met de vechtbond UFC. Toen draaide hij zijn beslissing na twee dagen terug en won hij vier maanden later zijn gevecht met Nate Diaz.

In 2016 was McGregor de eerste die wereldkampioen MMA, een combinatie van verschillende vechtvormen en technieken, werd in verschillende gewichtsklassen.

Een jaar later stond hij tijdens een lucratief gevecht oog-in-oog met bokskampioen Floyd Mayweather. Daarna kwam de 31-jarige McGregor vooral in het nieuws door incidenten buiten de ring. Zo gooide hij onder andere een ijzeren hek naar een busje waarin andere kooivechters zaten.