Mayweather wint 'bokswedstrijd van de eeuw' van MMA'er McGregor

De 'bokswedstrijd van de eeuw' in de T-Mobile Arena in Las Vegas tussen de 40-jarige Amerikaanse oud-bokser Floyd Mayweather en de Ierse MMA'er Conor McGregor (29) is na tien ronden geëindigd in een overwinning voor Mayweather. McGregor had tot vannacht nog nooit een wedstrijd gebokst, Mayweather is oud-wereldkampioen maar was twee jaar geleden gestopt.

De oud-bokser was in zijn carrière 49 keer ongeslagen en heeft nu dus zijn 50e overwinning geboekt. Daar zag het in het begin niet naar uit. McGregor was in de eerste rondes aan de winnende hand. Mayweather incasseerde klappen en draaide zijn tegenstander geregeld de rug toe. McGregor werd een paar keer bestraffend toegesproken door de scheidsrechter omdat hij Mayweather op zijn achterhoofd sloeg. Bij MMA is dat toegestaan, maar bij boksen niet.

Na een aantal ronden kantelde de partij en nam Mayweather het initiatief steeds meer over. McGregor raakte vermoeid. MMA-wedstrijden duren veel korter dan de 12 x 3 minuten van deze partij. Aan het eind kon McGregor nauwelijks meer op zijn benen staan. De scheidsrechter maakte in de 10e ronde met een technische knock-out een eind aan het gevecht.