Zuid-Frankrijk kampt met schade door noodweer van gisteren

Het verkeer in het zuiden van Frankrijk heeft voorlopig nog last van het noodweer van gisteren. Vooral de Languedoc is getroffen. Spoorwegmaatschappij SNCF laat weten dat er tot 4 november geen treinen rijden van Montpellier naar Spanje en tussen Montpellier en Toulouse. Dat geldt ook voor de tgv naar Barcelona. Op sommige plaatsen is de rails verzakt of ondermijnd doordat het zand eronder is weggespoeld.

Ook het wegverkeer ondervindt nog last. Sommige lokale wegen zijn afgesloten, omdat de brandweer nog modder en omgewaaide bomen moet opruimen.

Op sommige plekken veranderden wegen in rivieren, zoals hier te zien is.