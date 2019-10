Ambtenarentaal moet duidelijker: 'Dit zeg je toch ook niet op straat?'

Ingewikkelde brieven makkelijker maken is hard nodig, vindt ook Emmely Samson. Ze is een van de taalexperts van de Direct Duidelijk Brigade die ambtenaren gaan helpen. "We zien dat mensen de brieven naast zich neerleggen als ze de teksten niet begrijpen. Soms zitten daar betaalverzoeken bij. En dan komt de schuldenproblematiek in beeld." Het leidt in sommige gevallen zelfs tot psychische klachten, zegt ze.

Samson geeft als voorbeeld het woord implementeren. "Dat staat heel vaak in teksten, maar dat woord gebruiken we toch ook niet op straat? Meestal zeggen mensen gewoon uitvoeren of invoeren." En wat dacht je van: 'U kunt in beroep gaan en bezwaar maken tegen...', in plaats van: 'laat het weten als u het er niet mee eens bent'.

Met dit soort kleine aanpassingen hoopt ze dat de komende tijd honderden overheidsbrieven begrijpelijker worden. Met het budget van 3 miljoen euro kunnen gemeenten hun medewerkers workshops geven, maar ook externe redacteuren inhuren om hun brieven te laten herschrijven.

Op directduidelijk.nl staat nog een voorbeeld. Deze brief is gestuurd naar een vrouw die een vergoeding wil voor de schade die ze aan haar auto had nadat ze tegen een putdeksel aanreed. Swipe opzij voor een duidelijkere versie van de brief: