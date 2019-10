Taalexperts gaan ambtenaren bijspijkeren over heldere taal

Het kabinet gaat extra taalexperts inzetten om teksten van de overheid aan burgers begrijpelijker te maken. Volgens het AD gaat het om honderd mensen die ambtenaren zullen helpen bij het schrijven. Volgend jaar moeten minstens duizend overheidsteksten verbeterd zijn.

De extra inzet is onderdeel van een campagne die het ministerie van Binnenlandse Zaken vorig jaar is gestart. Het kabinet meldt dat sindsdien 200 ambtenaren van verschillende overheidsinstanties aan taalbijeenkomsten hebben deelgenomen. Ook is een website ontwikkeld met schrijftips, voorbeeldbrieven en controlelijstjes.

Toch gaat het nog niet goed genoeg, zegt staatssecretaris Knops. Als voorbeeld wijst hij in de krant naar een vacature binnen zijn eigen departement van 'Raakvlakmanager Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet'. Hij noemt de functieomschrijving onbegrijpelijk. "Dit is niet wat ik wil. Ik heb de verantwoordelijk ambtenaar gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren", zegt hij. Overigens staat de vacature nog wel online.

De extra bijscholing kost volgens de krant 3 miljoen euro. De overheid hoopt met heldere taal ook geld te besparen. Als voorbeeld haalt het ministerie de gemeente Den Bosch aan die naar verluidt 125.000 euro wist te besparen door een formulier voor zorgaanvragen begrijpelijker te maken.