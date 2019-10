De verzekering oplichten doe je (niet) zo

Verzekeraars hebben vorig jaar 12.879 keer fraude vastgesteld, zo bleek vanochtend. Dat is een stijging van ruim elf procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dagelijks zijn zo'n 450 onderzoekers bezig met het opsporen van verzekeringsfraude. Wij vroegen de verzekeraars om met een aantal voorbeelden te komen van fraudegevallen die ze doorhadden. Onderstaande fraudepogingen komen allemaal uit de afgelopen paar jaar.

Geopereerd in niet bestaande ziekenhuizen

Een verzekeraar krijgt een claim binnen van 6300 euro voor een aantal medische behandelingen in verschillende ziekenhuizen in Egypte. Maar uit onderzoek blijkt dat een ziekenhuis op de factuur al lange tijd gesloten is. En een ander ziekenhuis, waar ook een behandeling zou hebben plaatsgevonden, is juist nog in aanbouw.

Kickbokser met nekletsel vecht door

Na een aanrijding claimt een kickbokser letselschade. Hij zou onder meer zijn nek niet meer kunnen draaien en heeft moeite zijn armen tot schouderhoogte te brengen. Hierdoor kan hij zijn sport niet meer beoefenen. Maar een paar maanden later krijgt de verzekeraar een tip: de kickbokser doet weer aan wedstrijden mee en heeft zelfs een wedstrijd gewonnen. De verzekeraar wijst daarom de claim af.

Schadefoto van internet geplukt

Na een flinke storm claimt een verzekerde schade. Een boom zou op een schutting zijn gevallen. De verzekerde stuurt ook een foto mee. Maar de verzekeraar ontdekt dat die foto tijdens een eerdere storm is gemaakt en simpelweg van internet is geplukt. De betrokkene wordt vanwege de valse claim opgenomen in het landelijke waarschuwingssysteem voor verzekeringsfraudeurs.

Afvalcontainer met gouden ketting

Iemand doet voor 1200 euro een beroep op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Hij zegt dat hij per ongeluk de gouden ketting van een vriend in een afvalcontainer heeft gegooid. De afvalcontainer zou nog diezelfde dag, een zaterdag, geleegd zijn. Maar de verzekeraar constateert dat de betreffende gemeente op zaterdagen helemaal geen containers leegt.

Allerlei schoenmaten en héél veel kleren

Een verzekerde claimt schade door diefstal. Zijn auto zou zijn leeggeroofd tijdens een tussenstop op weg naar vakantie. Hij levert een groot aantal aankoopbonnetjes in van allerlei kleren. Maar de verzekeraar vindt het verdacht dat hij schoenen in verschillende maten claimt, van maat 40 tot en met 43. Ook nam hij wel héél veel kleding mee op vakantie.

De verzekerde heeft hier geen verklaring voor. De verzekeraar zegt dat het voldoende aannemelijk is dat er sprake is van misleiding. De claim van 3000 euro wordt afgewezen en de verzekeraar neemt maatregelen.

Inbrekers zonder spullen

Na een woninginbraak dient een verzekerde een forse claim in van 15.000 euro vanwege diefstal van allerlei voorwerpen. Er is ook echt ingebroken en de daders van de inbraak zijn ook gezien door een getuige. Maar die getuige heeft ook verklaard dat de inbrekers gewoon wegrenden, zonder allemaal spullen.

Anonieme tip

Iemand claimt 12.000 euro na een woninginbraak. Zijn complete inboedel zou zijn gestolen. Maar het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit krijgt een anonieme tip binnen over de zaak: hij zou al die spullen nooit hebben gehad. Onderzoek naar aanleiding van de tip bevestigt dit. Er was onder meer een computerspel 'gestolen' dat pas na de datum van de inbraak op de markt verscheen.

Zieke nepwerknemers

Met gebruik van een valse identiteit heeft iemand meerdere bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op naam van die bedrijven sluit hij ziekteverzuimpolissen af bij verschillende verzekeraars. Kort na het ingaan van de polissen meldt hij niet bestaande werknemers 'ziek'. Hij loopt tegen de lamp als hij een van de niet bestaande werknemers ziek meldt op de dag dat zijn bedrijf, volgens het KvK Handelsregister, officieel zijn activiteiten heeft gestaakt en dus niet meer bestaat.