Verzekeraars betrappen steeds meer fraudeurs: 'mensen gaan soms heel ver'

Verzekeraars sporen steeds meer fraude op. Vorig jaar is 12.879 keer verzekeringsfraude vastgesteld, tegenover 11.540 in 2017, meldt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). De fraudeurs geven bijvoorbeeld een verloren laptop op als gestolen of zetten een aanrijding in scène. In totaal is er voor 82 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt.

Mensen gaan soms heel ver, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Zo was er een tandarts die zijn vinger amputeerde om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. "De vinger was heel zorgvuldig verwijderd. De tandarts was hem niet kwijtgeraakt door een ongeluk, terwijl hij dat wel beweerde."

Eerder verzamelde NOS op 3 in dit filmpje al een paar claims die later als fraude werden bestempeld: