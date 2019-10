Trump verder in het nauw door verklaring ambassadeur over Oekraïne

De Amerikaanse president Trump is verder in het nauw gekomen door een beschuldiging van de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, William Taylor. Die heeft voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden verklaard dat Trump de Oekraïense president Zelensky onder druk heeft gezet.

Het verhoor vond plaats in het kader van het onderzoek naar de afzettingsprocedure die de Democraten in het Huis zijn gestart tegen Trump. De president hield volgens Taylor een belangrijk hulppakket voor Oekraïne tegen, om zo af te dwingen dat Zelensky een onderzoek zou starten naar de Democratische rivalen van Trump. Taylor bevestigt daarmee het verhaal van twee klokkenluiders die eind vorige maand en begin deze maand aan de bel trokken.

Volgens The New York Times is het de meest gedetailleerde verklaring tot nu toe over het handelen van de president. Taylor stelt verder dat er achter zijn rug om, en die van andere belangrijke diplomaten, zaken werden besloten die ingingen tegen het officiële regeringsbeleid ten aanzien van Oekraïne. Onder anderen Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani en de Amerikaanse EU-ambassadeur Gordon Sondland zouden daarbij betrokken zijn.

Quid pro quo

De verklaring van Taylor staat lijnrecht tegenover die van Sondland. Die ontkent dat Trump voor wat hoort wat (quid pro quo) wilde van Oekraïne, maar Taylor zegt dat Sondland dat tegenover hem juist wel impliceerde. "Als een zakenman een cheque gaat uitschrijven aan iemand die hem geld verschuldigd is, wil hij eerst het geld zien", zo citeert Taylor de EU-ambassadeur.

Sondland verklaarde eerder voor de commissie dat hij niet wist van het onder druk zetten van de Oekraïense leider. Maar Taylor zegt dat Sondland hem juist per telefoon tot in detail inlichtte over het optreden van Trump.

Achter gesloten deuren

Democraten in het Huis zeggen geschokt te zijn door de verklaring van de ambassadeur in Oekraïne. Ze noemen het de schadelijkste getuigenis tot nu toe. Volgens sommigen zal dit de afzettingsprocedure extra kracht bijzetten.

Het verhoor was achter gesloten deuren, maar al snel lekten stukken van de verklaring uit naar de pers. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat er selectief gelekt is door de Democraten in het Huis en dat er sprake is van een politiek gemotiveerd onderzoek en een lastercampagne tegen de president.