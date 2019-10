Tweede klokkenluider meldt zich in impeachment-onderzoek Trump

Er heeft zich een tweede klokkenluider gemeld in het impeachment-onderzoek naar de Amerikaanse president Trump. Mark Zaid, de advocaat van de eerste klokkenluider, heeft in een interview met de Amerikaanse zender ABC News bekendgemaakt ook een tweede persoon bij te staan die belastende informatie over Trumps handelen zou hebben.

Deze persoon, die net als de eerste klokkenluider werkzaam is bij de geheime dienst, heeft volgens Zaid informatie uit de eerste hand over contacten van Trump met de Oekraïense president Zelensky. Trump wordt ervan verdacht Zelensky in een telefoongesprek onder druk te hebben gezet om een onderzoek te starten naar Trumps belangrijkste Democratische rivaal bij de komende presidentsverkiezingen, Joe Biden.

De tweede klokkenluider is inmiddels gehoord door Michael Atkinson, die toezicht houdt op de inlichtingendiensten.

Belang tweede klokkenluider

Een tweede klokkenluider kan belangrijk zijn voor het onderzoek naar de afzettingsprocedure. Het team van het Huis van Afgevaardigden dat het impeachment-onderzoek uitvoert, is op zoek naar iemand die daadwerkelijk getuige was van het geruchtmakende telefoongesprek tussen Trump en Zelensky.

Een afzettingsprocedure. Hoe werkt dat ook alweer?