Mogelijk nieuw middel om alzheimer te vertragen

Farmaceutisch bedrijf Biogen wil bij de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring vragen voor een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Later dit jaar wil het bedrijf dat ook in Europa doen.

Alleen al het nieuws over de aanvraag leidt tot opgetogen reacties in zowel de medische wereld als bij beleggers. Ook Alzheimer Nederland is verheugd. "Dit is hopelijk een belangrijke stap in het onderzoek naar alzheimer. Een aanzet op weg naar het genezen of voorkomen van deze ziekte", zegt directeur Gerjoke Wilmink.

Er bestaan tot nu toe vier middelen tegen dementie. De ziekte is niet te genezen, maar wel te vertragen. Als het middel wordt goedgekeurd betekent dat dat er voor het eerst in vijftien jaar een nieuw medicijn op de markt komt tegen alzheimer. Dit voorjaar maakte Biogen nog bekend dat het onderzoek naar Aducanumab, zoals het middel heet, werd stopgezet omdat het geen effect leek te hebben.