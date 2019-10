Burgemeesters regio Den Haag verwerpen beeld 'verziekte cultuur' bij politie

Burgemeesters van gemeenten in de regio Den Haag verwerpen "met kracht" het beeld van structurele misstanden bij de politie in hun gebied. Er is geen sprake van een verziekte cultuur waarin de leiding weg zou kijken, schrijven 27 burgemeesters in een verklaring.

Ze reageren hiermee op klachten van maatschappelijke groeperingen en politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag over discriminatie en racisme, waaraan agenten zich schuldig zouden maken.

Vorige week dienden twintig maatschappelijke organisaties en migrantengroeperingen bij korpschef Erik Akerboom een klacht in over de Haagse politieleiding. Die zou niet ingrijpen bij structurele misstanden binnen de regionale politie-eenheid Den Haag. Drie partijen in de Haagse gemeenteraad hebben zich aangesloten bij de klacht.

"Het voortdurend ten onrechte in twijfel trekken van de integriteit van de politie is niet alleen verwerpelijk, maar ook gevaarlijk", staat in de verklaring van alle burgemeesters van de veiligheidsregio Haaglanden.

"Als mensen het handelen van de politie in twijfel trekken, wordt het lastiger voor agenten om mensen op straat aan te spreken en te corrigeren", zegt een woordvoerder van waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag. De woordvoerder zegt bang te zijn dat burgers, wanneer ze een agent zien, gaan denken: "Ik heb niks met u te maken, want ik heb gelezen dat u niet integer bent."

Excuses

De burgemeesters zeggen zich te realiseren dat er bij de politie fouten worden gemaakt en dat "zaken niet altijd goed gaan". "Die fouten moeten worden erkend, daar moet van worden geleerd en waar aan de orde dienen excuses te worden aangeboden of maatregelen te worden genomen." Volgens de burgemeesters heeft de politie de afgelopen tijd geïnvesteerd in diversiteit in de korpsen en zou er kritisch zijn gekeken naar misstanden.

Agenten voelen zich gesteund door de verklaring, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB). "Als je als collectiviteit negatief wordt weggezet, doet dat pijn", zegt hij. Volgens hem werkt de politie vooral in Den Haag in complexe wijken, met veel geweld. "Daarom wordt dit als steunbetuiging gezien."

De politie bevestigde vorige maand na berichtgeving van de NOS signalen van misstanden te hebben gekregen, maar zegt dat er geen sprake is van een structureel probleem.

Een paar weken geleden werd de Leidse politiechef Fatima Aboulouafa op non-actief gezet. Leiden valt onder de eenheid Den Haag. Ze had daarvoor openlijk verteld over discriminatie en machtsmisbruik binnen de politie.