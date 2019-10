Drie partijen zeggen vertrouwen op in politieleiding Den Haag

De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA hebben het vertrouwen opgezegd in de eenheidsleiding van de politie Den Haag. De drie partijen hebben dat in een gezamenlijke verklaring laten weten, meldt Omroep West. Samen bezetten ze 5 van de 45 raadszetels in de gemeenteraad van Den Haag.

De partijen verwijten de politieleiding te weinig te doen tegen racisme en discriminatie binnen de regionale eenheid Den Haag. "Zaken als racisme, etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld, intimidatie en onheuse bejegening van burgers blijken helaas een structureel probleem van de politieorganisatie", staat in de verklaring.

De partijen verwijzen naar toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen die in 2015 aangaf dat er sprake was van racisme binnen de Haagse politie. "Ruim vier jaar verder zien we geen enkele verbetering of verandering."

Klacht

Vorige week dienden twintig maatschappelijke organisaties en migrantengroeperingen bij korpschef Erik Akerboom een klacht in over de Haagse politieleiding. Die zou niet ingrijpen bij structurele misstanden binnen én door de politie. De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA steunen die klacht nu.

De politie bevestigde vorige maand na berichtgeving van de NOS dat in een deel van het Haagse politiekorps sprake is van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. Ook werd een paar weken geleden de Leidse politiechef Fatima Aboulouafa op non-actief gezet, omdat ze openlijk vertelde wat er binnen de politie gebeurde.

'Structurele hervorming'

De drie politieke partijen eisen "drastische verandering" en "structurele hervorming". Ze vragen de burgemeester om bij de politie onder meer aan te dringen op een onafhankelijk integriteitsbureau, een onafhankelijke ombudsman voor de politie en een aangepaste beroepscode met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik.