'Discriminatie en wangedrag bij politie Den Haag'

Mitch Henriquez

De geluiden over misstanden bij de Haagse politie zijn niet nieuw. Zo waren er in 2013 al berichten over vergelijkbare problemen bij een ander politiebureau in de Schilderswijk. De politie zei zich toen niet in het geschetste beeld te herkennen. Ook volgens de Nationale Ombudsman was er geen "cultuur van discriminatie".

In 2015 leidde de fatale arrestatie van Mitch Henriquez tot rellen in de Schilderswijk en kritiek op het gewelddadige optreden van de politie in Den Haag.

Deze zomer laaide opnieuw een discussie op, toen een opgestapte politiecoach zei dat meldingen over discriminatie en geweld, maar ook seksueel overschrijdend gedrag en valsheid in geschrifte, consequent worden genegeerd.

Bronnen die de NOS sprak, benadrukken dat het wangedrag van sommige Haagse agenten niet symbool staat voor de hele politieorganisatie. Bij bureau Hoefkade zou het gaan om zo'n 10 tot 15 mensen die zich schuldig maken aan onwenselijk gedrag, op een totaal van meer dan honderd agenten.