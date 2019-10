'Wegloper Ruinerwold was mogelijk twee keer in Canada'

De 25-jarige zoon van het gezin dat ondergedoken leefde in het Drentse Ruinerwold werd mogelijk helemaal niet tegen zijn zin vastgehouden op de boerderij. De Telegraaf heeft berichten op Facebook en LinkedIn gevonden waaruit valt op te maken dat Jan dit jaar maar ook in 2015 in de Canadese stad Toronto was.

Als dat klopt, schrijft de krant, ondersteunt dat het beeld dat Jan, en mogelijk ook de andere vijf kinderen, niet gevangen zaten in de boerderij. De vader van het gezin, Gerrit Jan van D., zit daarvoor nu vast.

Hij wordt formeel verdacht van vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen. Jan vroeg een week geleden hulp bij een dorpscafé, waarna de zaak aan het licht kwam.

Tante

In Facebookberichten die volgens De Telegraaf inmiddels zijn gewist, schrijft Jan in 2015 over z'n nieuwe baan in Toronto op de boerderij van zijn tante. In mei en juni van dit jaar is hij naar eigen zeggen opnieuw in Canada. Hij zegt in het Rouge National Urban Park te zijn geweest, volgens hem "een heel mooie, stille plek om na te denken en rustig te worden".

Volgens de krant valt dat op te maken uit berichten van Jan op LinkedIn. Daarin schrijft dat hij heeft gewerkt voor Native Creative Economy, een bedrijf dat op naam staat van Josef B., de Oostenrijker die de boerderij in Ruinerwold huurde. De 58-jarige B. werd al eerder aangehouden omdat hij niet meewerkte aan het politieonderzoek.