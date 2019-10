'Helft Nederlanders heeft donorkeuze (nog) niet vastgelegd'

Sinds de donorwet begin 2018 is aangenomen hebben een half miljoen mensen hun keuze laten vastleggen in het donorregister, meldt het AD. Volgens de krant heeft meer dan de helft van de Nederlanders niet laten weten of ze hun organen willen afstaan na het overlijden.

Op 1 juli volgend jaar gaat de donorwet in. Volwassenen moeten dan expliciet hebben laten weten wat ze willen na hun dood. Anders wordt ervan uitgegaan dat de organen voor transplantatie mogen worden gebruikt.

Minister Bruins voor Medische Zorg benadrukt in het Algemeen Dagblad het belang van registratie. "Er zijn nu dagelijks situaties waarbij nabestaanden bij het plotselinge overlijden van een naaste niet weten of diegene organen wilde afstaan. Of je wel of geen toestemming geeft, is een persoonlijke afweging. Maar het is wel belangrijk dat iedereen erover nadenkt en de keuze invult."

Brabant het vaakst, Flevoland het minst

In totaal staan er volgens het AD zo'n 6,7 miljoen mensen van 18 jaar of ouder in het register. Dat is 44 procent van de volwassenen. Meer dan de helft (3.8 miljoen) is donor. Ruim 2,1 miljoen mensen geeft aan geen donor te willen zijn en ruim 750.000 Nederlanders laten de keuze aan nabestaanden.

Uit de cijfers blijkt dat mannen (31 procent) iets vaker dan vrouwen (29 procent) bezwaar maken tegen orgaandonatie. Er zijn ook regionale verschillen. Brabanders zijn met 60 procent het vaakst als donor geregistreerd terwijl slechts 38 procent van de inwoners van Flevoland organen af wil staan na het overlijden.

Om meer mensen hun keuze via donorregister.nl te laten vastleggen start deze week een nieuwe landelijke campagne.