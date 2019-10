Weer doden bij uit de hand gelopen protesten in Chili

Bij nieuwe uit de hand gelopen protesten in de Chileense hoofdstad Santiago zijn vijf mensen omgekomen. De lichamen werden gevonden in een pakhuis dat door plunderaars in brand was gestoken. Daarmee komt het totaal aantal doden dit weekend op acht.

Zaterdagavond kwamen drie mensen om tijdens onlusten de hoofdstad door een brand in een supermarkt. Ook die brand was aangestoken door plunderaars.

In Santiago braken twee weken geleden protesten uit tegen de prijsverhoging van metrokaartjes. President Piñera heeft die maatregel gisteren teruggedraaid, maar het blijft onrustig. De demonstranten willen meer hervormingen en ze zijn boos over de hoge kosten van het levensonderhoud. Chili is een van de meest welvarende landen van Latijns-Amerika, maar er is een grote kloof tussen arm en rijk.

Noodtoestand en avondklok

Sinds vrijdagavond geldt de noodtoestand in Santiago. Op die dag gingen zeker zestien bussen in vlammen op, werden winkels geplunderd en ook andere gebouwen werden in brand gestoken. Inmiddels is er ook een avondklok ingesteld door het leger.

De protesten hebben een grote invloed op het openbare leven in de stad. Winkels gaan eerder dicht, veel evenementen gaan niet door en ook het openbaar vervoer ondervindt hinder.

Vluchten van en naar het internationale vliegveld zijn geschrapt, omdat vliegtuigpersoneel nauwelijks naar het werk kon komen. Veel passagiers zijn gestrand op de luchthaven.