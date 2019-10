Stewards en stewardessen verruilen vliegtuig voor verpleeghuis

Even geen karretjes met eten en drinken, maar rolstoelen en rollators. Sinds een half jaar kunnen pursers, stewards en stewardessen van KLM na ziekte reïntegreren in een verpleeghuis in Amsterdam-Noord. Daar kunnen ze langzaam weer wennen aan werk.

"Als je gaat reïntegreren, kun je natuurlijk niet zeggen: 'Ik doe een halve vlucht'", zegt cabin attendant Niels Callenbach, die al een aantal maanden vrijwilligerswerk doet in het Amsterdamse verpleeghuis. "Deze pilot is voor ons de perfecte oplossing om weer in aanraking te komen met passagiers, om de bewoners van het verpleeghuis maar even zo te noemen."

Callenbach vindt het fijn om langzaam weer servicewerkzaamheden te kunnen oppakken. "Zoals een kopje koffie drinken, een stukje lopen en een praatje maken. Dat is natuurlijk iets wat wij heel goed kunnen en wat we ook op elke vlucht doen. Dat missen we allemaal heel erg."

Niels en zijn KLM-collega Angelique doen vrijwillig mee aan het reïntegratietraject bij verpleeghuis Eduard Douwes Dekker in Amsterdam. Bekijk de video om te zien wat ze daar allemaal doen: