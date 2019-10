Britse premier Johnson vraagt, met tegenzin, om uitstel van de brexit

De Britse premier Johnson heeft ongeveer een uur voor het verstrijken van de deadline bij de EU een verzoek ingediend voor uitstel van de brexit, meldt EU-president Tusk.

De premier heeft de uitstelbrief niet persoonlijk ondertekend. Verder heeft hij een andere brief bijgevoegd, wel ondertekend, waarin hij zegt dat verder uitstel verlenen een vergissing zou zijn. Een derde brief is van de Britse vertegenwoordiger in Brussel die schrijft dat de regering verplicht was om om uitstel te vragen.

"Johnson heeft zijn handtekening niet onder de eerste brief gezet om duidelijk te maken dat hij het verzoek niet onderschrijft", zegt correspondent Tim de Wit. "Dat roept meteen de vraag op wat de consequentie daarvan is. Is dit uitstelverzoek van de premier dan wel rechtsgeldig?"

31 oktober heilig

Het zou dus zomaar kunnen dat de rechter hier zich over moet gaan buigen, denkt De Wit. "Misschien na het weekend al, want de oppositie gaat dit waarschijnlijk niet accepteren. We weten van Johnson dat hij altijd heeft gezegd dat hij weigert om uitstel aan te vragen en dat die 31 oktober heilig voor hem is."

De scheidingsdatum is op dit moment nog altijd 31 oktober. Johnson wilde vandaag de deal die hij afgelopen week had gesloten met de EU door het Lagerhuis loodsen, maar daar kwam het Letwin-amendement tussen. Daardoor werd de regering verplicht om voor middernacht om uitstel te vragen.

Regeringsleiders raadplegen

In het amendement staat dat voor definitieve goedkeuring van het brexit-akkoord met de EU eerst alle bijkomende wetgeving moet zijn aangenomen. Dat kan op zijn vroegst maandag. De regering zou daarna een voorlopige en niet-bindende stemming over het brexit-akkoord willen houden.

EU-president Tusk gaat hoe dan ook de Europese regeringsleiders raadplegen over het Britse verzoek. "Dat kan wel een paar dagen duren", zo liet hij eerder weten. De lidstaten moeten unaniem instemmen met het verschuiven van de brexit.