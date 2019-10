Kritiek op mislukte arrestatie zoon El Chapo, president verdedigt besluit

Aanvankelijk leek het er overigens op dat de Nationale Garde Ovidio Guzmán gisteren bij toeval aantrof in Culiacán, tijdens een reguliere patrouille. Maar vandaag kwam Lopez Obrador met een ander verhaal: de gardisten zouden een arrestatiebevel hebben gehad.

'Haastig'

De gebeurtenissen van gisteravond kwamen president López Obrador, die vorig jaar de verkiezingen won met zijn belofte om de corruptie en het drugsgeweld in Mexico te bestrijden, op veel kritiek te staan.

Zijn eigen ministers noemden de actie een mislukking. "Het gebeurde haastig, over de gevolgen is niet goed nagedacht en met het meest risicovolle gedeelte is geen rekening gehouden", zei bijvoorbeeld Defensie-minister Sandoval.

Volgens persbureau AP was het veiligheidskabinet van de president van tevoren niet op de hoogte gesteld van de operatie.

Macht

In ieder geval blijkt uit de gebeurtenissen van gisteravond dat het Sinaloa-kartel in Mexico ontzettend veel macht heeft, zegt criminoloog en Latijns-Amerikadeskundige Ernesto Rodriguez Amari. "De Amerikaanse rechter in het proces tegen El Chapo heeft al eens gezegd dat het eigenlijk onmogelijk is dat zo'n groot kartel kan bestaan zonder dat het contacten heeft met politici. Ik durf wel te stellen dat die contacten reiken tot en met ministers in Mexico."

Volgens Rodriguez Amari schetsten Mexicaanse media de afgelopen jaren het beeld dat het Sinaloa-drugskartel verzwakt was, nu baas El Chapo in de gevangenis zit. "Ik denk dat ze gisteravond, door zo hard terug te slaan, aan de buitenwereld wilden laten zien hoe sterk ze nog steeds zijn."