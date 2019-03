Mexico wil 60.000 man sterke Nationale Garde in strijd tegen drugskartels

Het Congres in Mexico heeft gisteren ingestemd met de plannen voor een nieuwe Nationale Garde, van ruim 60.000 man sterk. Na jaren van mislukte strategieën tegen het alsmaar groeiende geweld in het land, hoopt president Andrés Manuel López Obrador met de nieuwe eenheid een vuist maken tegen de georganiseerde misdaad.

De zogenaamde Guardia Nacional moet gevormd worden door militairen (35.000), politieagenten (18.000) en mariniers (8.000). Over twee jaar moet de eenheid bijna worden verdrievoudigd, tot 150.000 man. De Garde moet al over een paar maanden operationeel zijn en krijgt voornamelijk politietaken. "Ze moet vrede en rust brengen", spreekt López Obrador de veelbelovende woorden.

De nieuwbakken president bezwoer afgelopen jaar nog te breken met de traditie van zijn voorgangers om het leger in te zetten in de war on drugs. 'Knuffels, geen geweerschoten' was een van zijn slogans in aanloop naar de verkiezingen in juli 2018.

"Je verwachte van hem dus een radicaal andere, verfrissende aanpak. Hij beloofde iets anders te doen dan presidenten de afgelopen dertien jaar in Mexico hebben gedaan - namelijk geweld met geweld bestrijden", zegt correspondent Marc Bessems. "Maar dit nieuwe onderdeel van de strijdkrachten is niet echt 'nieuw'. In de kern zet hij de militarisering van de strijd ermee voort."

Moordrecord

Het is hoe dan ook duidelijk dat er wat moest gebeuren in Mexico: waar 2017 met 29.000 moorden als gewelddadigste jaar de boeken in, werd dat record in 2018 alweer gebroken. 33.000 mensen werden toen met geweld om het leven gebracht.

Dit jaar belooft niet veel beter te worden: afgelopen januari blijkt de bloedigste januari sinds Mexico de cijfers bijhoudt. Veel van de moorden in het land zijn gerelateerd aan geweld van de machtige drugsorganisaties.