Slachtoffers loverboys steeds jonger: 'We zien het al in groep 8'

Slachtoffers van loverboys en -girls worden steeds jonger. Dat blijkt uit een grote rondvraag van het NOS Jeugdjournaal onder organisaties als Fier, Centrum Kinderhandel Mensenhandel, Terre des Hommes, Lumens, het Centrum Seksueel Geweld en het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel Comensha.

"Voorheen zaten de slachtoffers vooral op de middelbare school. Maar nu vinden we ze ook al in groep 8. We behandelen hier meiden van 12, 13 jaar," vertelt Carmen Legebeke, groepsbehandelaar bij Fier.

Hulpverleners maken zich hier grote zorgen over. Want tegelijkertijd zijn deze jonge slachtoffers steeds minder goed in beeld, zo blijkt uit het nieuwste rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

"Maar dat ze niet zichtbaar zijn, wil niet dus zeggen dat ze er niet zijn", aldus de Nationaal Rapporteur. "Naar schatting zijn van de 3000 slachtoffers van seksuele uitbuiting, zo'n 1300 minderjarig.''

De 15-jarige Loes (niet haar echte naam) is zo'n minderjarig slachtoffer. Tegen het Jeugdjournaal vertelt ze hoe ze in contact kwam met een lovergirl. Binnen een week had ze haar eerste klant.