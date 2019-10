Slachtoffers mensenhandel verdwijnen uit beeld door nieuwe privacyregels

Er is steeds minder zicht op slachtoffers van mensenhandel. Vooral Nederlandse kinderen die seksueel worden uitgebuit raken uit beeld. Het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen jaren bijna gehalveerd, schrijft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een rapport. Daardoor komt de bescherming van slachtoffers in gevaar.

In 2014 kreeg CoMensha, het Coördinatiecentrum tegen mensenhandel, 1255 meldingen. Vorig jaar waren dat er nog maar 668.

Vooral hulpinstanties melden veel minder. Volgens de Nationaal Rapporteur heeft dat te maken met de nieuwe privacywetgeving die vorig jaar van kracht werd. Organisaties zeggen dat ze geen melding meer mogen doen zonder toestemming van het slachtoffer. "Wat heb je aan privacyregels als je ten prooi valt aan een mensenhandelaar?", vraagt rapporteur Herman Bolhaar. "Dan wil je in de eerste plaats dat je beschermd wordt. En daarom moeten we weten wie het zijn."