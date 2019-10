Amnesty: overtuigend bewijs van oorlogsmisdrijven Turkse leger

Het Turkse leger en zijn Syrische hulptroepen hebben bij de inval in Noord-Syrië oorlogsmisdaden gepleegd. Zo executeerden zij enkele Koerdische burgers en voerden ze willekeurige aanvallen uit op woonwijken. Dat zegt Amnesty International.

De mensenrechtenorganisatie zegt overtuigend bewijs te hebben voor de misdaden. De afgelopen week, van zaterdag tot woensdag, werden getuigenverklaringen van onder anderen medici, reddingswerkers, journalisten en humanitaire hulpverleners verzameld.

Turkije startte vorige week woensdag een offensief in het noordoosten van Syrië. Daarvoor werkt het samen met Syrische rebellen die zich het Syrische Nationale Leger (SNL) noemen. Eerder vochten die rebellen tegen het Syrische regime, nu worden ze gefinancierd en ondersteund door Turkije.

Er gingen al langer geruchten dat deze pro-Turkse groeperingen zich schuldig maken aan wreedheden: op sociale media werden bijvoorbeeld filmpjes verspreid van ongewapende mannen die zij executeerden.

"Turkse strijdkrachten en hun bondgenoten tonen hun minachting voor het leven van burgers. Ze voeren onwettig dodelijke aanvallen uit op woonwijken waarbij burgers worden gedood en gewond raken", zegt Kumi Naidoo, secretaris-generaal van Amnesty International.

Houtskool

Een huis, bakkerij en school zouden zijn gebombardeerd. "Burgers hadden bij de school beschutting gezocht. Alles gebeurde daarna zo snel", zei een reddingswerker tegen Amnesty. "In totaal waren er zes gewonden en vier doden, onder wie twee kinderen. Ik kon niet zeggen of het jongens of meisjes waren, omdat hun lijken helemaal zwart waren. Ze zagen eruit als houtskool."

Ook onthult Amnesty details over de moord op Hevrin Khalaf, een Koerdische politica. De vrouwenrechtenactiviste werd in een hinderlaag gelokt op een snelweg en vervolgens uit haar auto gesleept. Ze werd daarna in koelen bloede doodgeschoten door strijders van Ahrar al-Sharqiya, stelt de mensenrechtenorganisatie. Op dezelfde dag zou de rebellengroep, die onderdeel is van het Syrische Nationale Leger en bewapend en gesteund wordt door Turkije, ook twee Koerdische strijders gevangen hebben genomen en gedood.

Verantwoordelijkheid

Een flagrante oorlogsmisdaad, zegt secretaris-generaal Naidoo daarover. "Zolang Turkije zijn strijdkrachten hun gang laat gaan en de straffeloosheid laat voortduren, zal het verdere wreedheden aanmoedigen. We roepen Turkije opnieuw op een einde te maken aan de schendingen. Het land kan zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen door oorlogsmisdaden uit te besteden aan gewapende groepen."

Turkije en de Verenigde Staten kondigden gisteren aan dat ze het eens zijn over een vijfdaagse gevechtspauze in het noordoosten van Syrië. Over dat staakt-het-vuren bestaat scepsis. Vandaag nog zei president Erdogan dat hij het offensief in Turkije "sneller dan voor de gevechtspauze" zal doorzetten wanneer de overeenkomst niet volledig wordt geïmplementeerd.