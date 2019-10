Scepsis over gevechtspauze Syrië, 'niet de VS maar Poetin bepalend'

Turkije en de Verenigde Staten kondigden gisteren aan dat ze het eens zijn geworden over een vijfdaagse gevechtspauze in het noordoosten van Syrië. Volgens het akkoord trekt de Koerdische YPG-militie zich in ruil voor het staakt-het-vuren terug van de Syrische grens, zodat het Turkse leger een bufferzone kan creëren die zo'n 30 kilometer Syrië inloopt. Wat betekent de afspraak voor de situatie in Noordoost-Syrië?

Volgens Turkije-correspondent Lucas Waagmeester is vooral duidelijk wat de deal níet inhoudt. "De Koerdische YPG die zich zou moeten terugtrekken is geen partij in deze deal. Ze zijn ook niet meer gebonden aan de wensen van de VS, want de Amerikaanse militairen hebben de YPG ruim een week geleden in de steek gelaten en het gebied verlaten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij ziet de aankondiging van gisteren dan ook vooral als een publiciteitsstunt van beide landen. "Door Turkije en de VS wordt dit verkocht als dé oplossing voor de strijd in Noord-Syrië. Maar daarin heb je ook andere partijen, Syrië en Rusland bijvoorbeeld. Of zij zich eraan gaan houden weten we helemaal niet."

Ook Amerika-correspondent Arjen van der Horst is sceptisch. "Trump verkoopt de deal als een grote overwinning van Amerika, waardoor miljoenen levens worden gespaard. Maar hij vergeet dat hij zelf de lont in het kruitvat heeft gestoken door het groene licht te geven aan Erdogan. Alsof een pyromaan een huis in de fik zet en later de eer wil opstrijken voor het blussen van het vuur."

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei ook: "We hebben precies gekregen wat we wilden":