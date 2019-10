Voor- en tegenstanders brexit-deal lobbyen in Lagerhuis voor cruciale stemming

Een etmaal voor het cruciale debat in het Britse Lagerhuis over het brexit-akkoord proberen voor- en tegenstanders van de deal hun collega-parlementariërs van hun gelijk te overtuigen. Het belooft een ongekend spannende stemming te worden: zelfs doorgewinterde Westminster-watchers hebben nog geen idee of de deal het haalt of niet.

Premier Johnson en zijn ministers benadrukken dat ze er veel vertrouwen in hebben. "We hebben een echte kans om de brexit voor elkaar te krijgen zoals bedoeld in het referendum", zei minister van Buitenlandse Zaken Raab vanmorgen tegen de BBC.

De regering heeft volgens hem de hoop om de Noord-Ierse DUP voor zich te winnen nog niet opgegeven. De DUP is en blijft tegen de deal die gisteren werd gesloten, omdat de partij vindt dat Noord-Ierland anders wordt behandeld dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Noord-Ieren lobbyen tegen akkoord

De steun van de DUP is heel belangrijk, omdat alle andere oppositiepartijen ook tegen zijn. Johnsons Conservatieven hebben geen meerderheid in het parlement en zijn dus afhankelijk van 'overlopers'. Ze kijken daarvoor ook naar Labour-politici die een regio vertegenwoordigen met veel brexit-aanhangers en naar (oud-)partijgenoten die eerder uit de fractie werden gezet omdat ze zich niet aan de steminstructies hielden.

De Noord-Ieren moedigen Conservatieve parlementariërs aan hun voorbeeld te volgen. Voorstanders van een zo hard mogelijke brexit uit die partij, de European Research Group (ERG), keek voorheen vaak naar het stemgedrag van de DUP om het eigen standpunt te bepalen.

Het is nog onduidelijk of dat nu weer gebeurt. Ze zullen morgenochtend pas hun standpunt bekendmaken, twittert correspondent Tim de Wit.