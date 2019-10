Toezichthouder: KPN frustreert aanleg glasvezelnetwerken

Telecombedrijf KPN houdt concurrenten die glasvezelnetwerken willen aanleggen bewust klein en werkt de aanleg van nieuwe netwerken tegen. Dat zegt toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM), die onderzoek deed naar de glasvezelmarkt.

KPN is verreweg de marktleider op het gebied van glasvezel, na de overname in 2014 van glasvezelbedrijf Reggefiber. Maar na de overname zette KPN meer in op het eigen langzamere kopernetwerk en vertraagde de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken.

Frustratie

"Als een van de andere partijen de uitrol van glasvezel aankondigt in het gebied waar KPN veel klanten op het kopernetwerk heeft zitten, dan zie je dat KPN ook aanleg aankondigt in dat gebied", zegt Henk Don, bestuurder van de ACM.

"Dat leidt direct tot frustratie van andere partijen. Twee netwerken naast elkaar zijn meestal niet rendabel en daardoor ontstaat er meer onzekerheid onder potentiële investeerders. De bereidheid om actief te blijven wordt daardoor aangetast."