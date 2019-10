New York sluit beruchte gevangenis Rikers Island

De beruchte gevangenis Rikers Island in New York gaat sluiten. De gevangenis raakte in de jaren 80 overbevolkt door de vele crackverslaafden en -dealers die er werden opgesloten. Dat leidde uiteindelijk tot een dagenlang durende gevangenisopstand.

Het gevangeniscomplex op het gelijknamige eiland gaat in 2026 dicht en wordt dan publiek terrein. De gemeenteraad van New York heeft zo'n acht miljard euro uitgetrokken om nieuwe, humanere gevangenissen te openen op vier andere plekken in de stad.

Wreedheid en onmenselijkheid

"Rikers Island staat symbool voor wreedheid en onmenselijkheid en het is tijd om voor eens en voor altijd Rikers Island te sluiten", zei gemeenteraadsvoorzitter Corey Johnson voorafgaand aan de stemming.

Momenteel zitten er nog zo'n 7000 mensen vast op het eiland. Twee decennia geleden waren dat er nog 20.000. Er zaten toen gemiddeld 30 mensen in een cel, tegenwoordig tien.

Beroemde gevangenen

In de gevangenis zaten onder meer de rappers Tupac Shakur, DMX en Lil'Wayne gevangen. Ook Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon en voormalig IMF-topman Dominique Strauss-Kahn zaten er enkele dagen vast, Strauss-Kahn omdat hij was beschuldigd van verkrachting.

Begin dit jaar schikte de stad New York voor 3,3 miljoen dollar met de nabestaanden van Kalief Browder. De opsluiting van deze onschuldige zwarte jongen in de beruchte gevangenis waar hij vaak zonder reden door medegevangenen en bewakers werd mishandeld en en zijn uiteindelijke zelfmoord gelden als symbool voor wat er mis is met het Amerikaanse rechtssysteem.

Geen verwarming in de winter

Behalve Rikers Island sluit de stad ook gevangenissen in Manhattan, Brooklyn en The Bronx waar 's winters soms geen verwarming is en 's zomers geen airconditioning.

"Deze gevangenissen zijn niet zo berucht als Rikers Island, maar zijn net zo gruwelijk en onmenselijk", zei Johnson.