Nabestaanden Amerikaanse tiener krijgen miljoenen na falen justitie

Gevolg van de publiciteit voor de zaak is dat vanuit de overheid wel gereageerd móest worden. De omstandigheden waaronder Browder in Rikers Island gevangen had gezeten, werden in het algemeen gezien als de oorzaak voor de geestelijke toestand waarin hij verkeerde toen hij zelfmoord pleegde.

De toenmalige president Barack Obama leverde in 2015 in een artikel in The Washington Post kritiek op de vele eenzame opsluitingen in Amerikaanse gevangenissen. Een paar maanden later ondertekende hij een verbod op eenzame opsluiting van minderjarigen in federale gevangenissen.

In 2017 besloot burgemeester De Blasio van New York dat hij Rikers Island binnen tien jaar wil sluiten. In plaats daarvan moeten er verschillende kleinere gevangenissen komen in New York.