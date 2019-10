Haagse vreugdevuren niet hoger dan 10 meter: 'Het is dit, of nee'

Het is "ondenkbaar" dat vreugdevuren op het strand in Duindorp en Scheveningen komende jaarwisseling hoger kunnen worden dan de brandweer adviseert. Dat zei waarnemend burgemeester Remkes bij zijn eerste raadsvergadering. Het advies van de brandweer is om de brandstapels maximaal 10 bij 10 bij 10 meter te laten worden, zei hij. "Het is dit, of nee."

De vreugdevuren, die ooit ontstaan zijn om ordeverstoringen bij de Haagse jaarwisseling te voorkomen, liepen afgelopen jaarwisseling volledig uit de hand. De stapels waren met 45 meter een stuk hoger dan was toegestaan en er ontstond een enorme vonkenregen die in Scheveningen forse brandschade veroorzaakte.

Een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vreugdevuren leidde begin deze maand tot het opstappen van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag. In het rapport stond onder meer dat de gemeente wist dat de bouwers zich niet aan de afspraken hielden, maar dat er desondanks niet werd ingegrepen.

Bekijk hier beelden van de vonkenregen in Scheveningen: