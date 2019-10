Vaten diesel en veel te hoog: 'vreugdevuren Scheveningen moeten fundamenteel anders'

De bouwers van de twee grote vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp hielden zich niet aan gemaakte afspraken met de gemeente Den Haag. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) was de brandstapel in Scheveningen 10 meter hoger dan afgesproken en werden vaten diesel gebruikt om het vuur aan te jagen.

De Onderzoeksraad vindt dat de organisatie daarom fundamenteel anders moet. De gemeente wist dat bouwers zich niet hielden aan de afspraken, maar trad hier niet tegen op. Volgens de OVV moeten de bouwers, de hulpdiensten en de gemeente Den Haag meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van omwonenden, publiek en de bouwers.

Vliegvuur

Tijdens de laatste jaarwisseling liepen de traditionele vreugdevuren op het Scheveningse strand uit de hand. De grootte van het vreugdevuur in combinatie met de harde wind leidde tot zogeheten vliegvuur, een grote vonkenregen, en tientallen branden in de badplaats. Het publiek moest daarom worden geëvacueerd.