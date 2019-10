Haagse burgemeester Pauline Krikke stapt per direct op

Volgens Krikke (D66) wordt het aanstaande debat over het rapport van de onderzoeksraad binnen en buiten het stadhuis al in alle hevigheid gevoerd "en het spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren". Afgelopen week riepen Omroep West en de Haagsche Courant Krikke na het verschijnen van het rapport op om af te treden.

"Het debat over mijn toekomst zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg", zegt Krikke. "Ik kan dan ook niet anders dan hetzelfde doen als wat ik van mijn wethouders heb gevraagd, namelijk om de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te zitten."

Onmiddellijke ingang

Krikke heeft de commissaris van de Koning verzocht haar met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. "Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest", aldus Krikke in de verklaring.

Vanavond is er een collegevergadering om te bespreken wie de taken van de opgestapte burgemeester gaat waarnemen. VVD-wethouder Boudewijn Revis wordt gezien als de meest logische kandidaat. Hij is eerste locoburgemeester.