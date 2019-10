'Uitstel renovatie Binnenhof kan nog langer duren'

Het zou kunnen dat de renovatie van het Binnenhof langer dan 1 jaar wordt uitgesteld. "Ik kan niet garanderen dat het bij 1 jaar blijft", waarschuwde staatssecretaris Knops de Tweede Kamer. Door de stikstofproblematiek is er zo veel onduidelijk dat de startdatum van de verbouwing nog niet kan worden bepaald.

Gisteren liet Knops de Kamer in een brief weten dat de verhuizing van de gebruikers naar andere gebouwen in Den Haag definitief een jaar wordt uitgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het complex in het najaar van 2020 op de schop zou gaan.

Maar bij de renovatie komt stikstof vrij en die kan neerslaan in het natuurgebied Meijendel bij Den Haag, Sinds een uitspraak van de Raad van State, die een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid, is dat een probleem. "We kunnen het natuurgebied niet verplaatsen en ook het Binnenhof niet", legde Knops uit.

Kosten: minimaal 10 miljoen

Het kabinet werkt aan nieuwe regels voor de compensatie van stikstofuitstoot, maar zolang die niet helemaal zijn uitgekristalliseerd, loopt het project vertraging op. Knops sluit een aparte oplossing voor het Binnenhof uit. "De nieuwe afspraken over stikstof gaan voor iedereen gelden, dus ook voor ons."

De Tweede Kamer wilde ook weten wat het jaar uitstel gaat kosten. Knops laat dat in kaart brengen, maar gaat uit van een bedrag van minimaal 10 miljoen euro. Dat komt dan boven op de bijna half miljard euro die al voor de renovatie van het Binnenhof is uitgetrokken.

Door het uitstel van minimaal 1 jaar gaan de gebruikers van het Binnenhof pas in 2021 naar de tijdelijke huisvesting. Het is de bedoeling dat ze na 5,5 jaar weer terugkeren naar het complex. De renovatie is nodig, omdat de gebouwen volgens de brandweer niet veilig zijn. Ook is sprake van veel achterstallig onderhoud.