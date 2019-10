Trump in brief aan Erdogan: wees geen dwaas

De Amerikaanse president Trump heeft kort voor de inval van Turkije in Noord-Syrië president Erdogan gewaarschuwd om "geen dwaas" en "geen stoere jongen" te zijn. Dat staat in een brief die gisteravond door het Witte Huis naar buiten is gebracht.

Trump schrijft ook dat hij "hard heeft gewerkt" om een aantal van de problemen van Erdogan op te lossen. "Laat de wereld niet zitten, je kunt een geweldige deal sluiten. De geschiedenis zal dan positief over je oordelen. Als je dat niet doet, dan zal je gezien worden als de duivel", aldus de Amerikaanse president.

In de brief staat ook de waarschuwing die Trump eerder al gaf, namelijk dat hij de Turkse economie ten gronde zou richten als de Turken te ver zouden gaan in Noord-Syrië. "Je wilt niet verantwoordelijk zijn voor het afslachten van duizenden mensen", schrijft de president aan zijn Turkse ambtsgenoot. "En ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de Turkse economie."

Veel kritiek

Het Amerikaanse Congres heeft veel kritiek op het besluit van president Trump om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Noord-Syrië. De president kondigde dat vertrek aan na telefonisch overleg met de Turkse president.

Turkije viel de regio een paar dagen later binnen, om Koerdische strijders uit een brede zone bij de Syrisch-Turkse grens verdrijven. Erdogan ziet in de daar dominante Syrisch-Koerdische YPG-militie een verlengstuk van de Koerdische terreurgroepering PKK.

De YPG riep daarna de hulp van het Syrische regeringsleger, dat inmiddels ook in het gebied actief is. Syrische troepen hebben volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten de stad Kobani bereikt, die in 2014 in handen viel van IS, de terreurbeweging die in januari 2015 uit de stad werd verdreven.

Gisteren zei president Erdogan, ondanks druk van de NAVO, dat hij een staakt-het-vuren niet ziet zitten. Naar verwachting komen de Amerikaanse vice-president Pence en de minister van Buitenlandse Zaken Pompeo later vandaag aan in Turkije. Ze zullen onder meer spreken met Erdogan over de kwestie en vragen om een direct staakt-het-vuren.

Wie zijn de strijdende partijen in Noord-Syrië? We leggen het je uit in onderstaande video: