Syrische troepen bereiken Kobani, Veiligheidsraad bezorgd

Daarmee maken ze de weg vrij voor de Syrische strijdkrachten om de stad in te nemen. Het is jaren geleden sinds Syrische militairen in de stad waren, die in 2014 werd uitgeroepen tot de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van IS. De stad werd in 2017 bevrijd door de Syrische Democratische Strijdkrachten, een groepering die tegen het leger van president Assad vocht.

Ook Russische troepen zijn aanwezig in Noordoost-Syrië. Ze houden bij de strategisch gelegen stad Manbij, inmiddels in handen van het Syrische leger, toezicht op de frontlinie.

Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Assad, zegt een confrontatie tussen de strijdende partijen niet te zullen toestaan. Volgens de Russische gezant voor Syrië is dat "in niemands belang".

Veiligheidsraad bezorgd

De VN-Veiligheidsraad heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de humanitaire situatie in Noordoost-Syrië en de ontsnapping van IS-gevangenen. De raad kwam in de verklaring niet tot een veroordeling van de Turkse inval omdat Rusland die tegenhield. De Russische ambassadeur zei eerder al dat de raad "rekening moest houden met andere aspecten van de Syrische crisis, niet alleen met de Turkse operatie".

De vijf raadsleden die lid zijn van de Europese Unie lazen daarna een verklaring voor waarin ze zeggen dat ze het betreuren dat Turkije niet heeft gereageerd op herhaalde oproepen van zijn bondgenoten om zijn militaire actie in Syrië te stoppen.