Turkije na Amerikaanse vrijgeleide: wij zijn er klaar voor

Turkije is naar eigen zeggen klaar om het noorden van Syrië in te trekken, na de bekendmaking van president Trump dat hij de Amerikaanse troepen uit het gebied terugtrekt. "Alle voorbereidingen voor de operatie zijn afgerond", twittert het Turkse ministerie van Defensie.

Gisteren kondigde Trump de terugtrekking van de laatste 100 tot 150 Amerikaanse militairen uit Noord-Syrië aan. Daardoor verdwijnt de bescherming voor de Koerdische strijders die er de laatste jaren tegen IS vochten.

Turkije krijgt daarmee de vrije hand om de Koerden in het grensgebied aan te vallen. President Erdogan was daar al langer op uit. Hij ziet de Koerdische strijders als terroristen die de binnenlandse veiligheid van Turkije bedreigen.

Corridor

Bovendien wil Erdogan in het gebied een "veilige zone" creëren voor de twee miljoen Syrische vluchtelingen die nu in Turkije verblijven. De Turkse autoriteiten schrijven op Twitter dat het essentieel is dat zo'n "vredescorridor" er komt.

Onduidelijk is nog wanneer de invasie van de Turken daadwerkelijk zou moeten beginnen. Journalisten hebben aan de grens nog weinig extra activiteit waargenomen.

Zorgen

Het nieuws over de Amerikaanse terugtrekking heeft wereldwijd geleid tot bezorgde reacties. Onder meer de Verenigde Naties en de Europese Unie uitten zorgen over de gevolgen voor de burgerbevolking in het gebied.

President Trump zelf waarschuwde de Turken gisteren dat ze geen misbruik moeten maken van de situatie. Als Turkije iets onoorbaars doet, zal hij de Turkse economie naar eigen zeggen geheel vernietigen.