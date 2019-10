Nederland demonstratieland? 'We protesteren net zo vaak als in jaren 60'

Boeren die met een trekker de deur van een provinciehuis forceren. Klimaatbetogers die zichzelf vastlijmen aan een bankgebouw. Nederland is in de ban van demonstraties. Een nieuwe werkelijkheid? Nee hoor, zegt socioloog Jacquelien van Stekelenburg. "Wij zijn veel meer een demonstratieland dan we denken."

Sterker: er wordt op dit moment net zoveel gedemonstreerd als in de roerige jaren 60, zegt Van Stekelenburg op basis van een analyse van het aantal protesten door de jaren heen. Het was een conclusie waar ze zelf, als hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit, even aan moest wennen. "Omdat ik net als veel andere Nederlanders het idee had dat we niet zo vaak meer betogen."

Volgens Van Stekelenburg komen protesten in Nederland in golfbewegingen, onder meer omdat de bereidheid om de straat op te gaan hier lager is dan bijvoorbeeld in Zuid-Europa. Zo'n 5 tot 10 procent van de Nederlanders gaat eens in de twaalf maanden de straat op. In Frankrijk is dat tussen de 40 en 45 procent, in Spanje nog meer. Volgens Van Stekelenburg voelen burgers zich in die landen eerder machteloos, aangezien de afstand tot de politiek er groter is.

'Springvloed'

De huidige protestgolf zwol aan na het uitbreken van de financiële crisis in 2008, toen de onvrede toenam. "En het is nu springvloed", zegt ze.

Jurist Berend Roorda beaamt dat. Hij specialiseerde zich in demonstratierecht en dook voor zijn proefschrift in de cijfers van 'demonstratiehoofdstad' Den Haag. In 2002 kreeg de Hofstad nog 350 demonstratie-aanvragen; tegenwoordig zijn dat er zo'n 1500. In Amsterdam steeg het aantal van 200 in 2014 tot 1081 vorig jaar.

Na jaren onderzoek heeft Roorda wel een idee waarom mensen vaker de straat opgaan. "De toegenomen polarisering in de maatschappij, de aanwezigheid van steeds meer actiegroepen die over de hele wereld actief zijn en de opkomst van sociale media, waardoor mensen sneller en makkelijker gemobiliseerd kunnen worden."

